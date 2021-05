E' la stessa convinzione a guidare le cinque donne che qui si raccontano: con uno sforzo di fantasia (e con allegra tenacia) possiamo tutte essere artefici di un piccolo Eden (Di giovedì 13 maggio 2021) Perseverare nella realizzazione di quello che molte di loro chiamano il mio “paradiso”. Trasformare l’ambiente senza guerre apparenti. E da donne, farlo in gestazioni lunghe, a volte additate come sterili, irrealizzabili, per poi rivelarsi invece vitalissime. Cariche di futuro. Ecco il racconto di cinque visionarie della natura, cinque signore dalla dedizione – e dalla caparbietà – esemplari. Leggi anche › Giovani attiviste digitali. Chi guida on line la svolta verde Francesca Cosmai e la comunità Francesca Cosmai La paesaggista piemontese Francesca Cosmai, trentenne, è ora in Cina “per imparare”. «Qui a Shanghai sto collaborando con un’azienda franco-cinese che si occupa di verde verticale. Volevo esplorare la tendenza dei muri ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Perseverare nella realizzazione di quello che molte di loro chiamano il mio “paradiso”. Trasformare l’ambiente senza guerre apparenti. E da, farlo in gestazioni lunghe, a volte additate come sterili, irrealizzabili, per poi rivelarsi invece vitalissime. Cariche di futuro. Ecco il racconto divisionarie della natura,signore dalla dedizione – e dalla caparbietà – esemplari. Leggi anche › Giovani attiviste digitali. Chi guida on line la svolta verde Francesca Cosmai e la comunità Francesca Cosmai La paesaggista piemontese Francesca Cosmai, trentenne, è ora in Cina “per imparare”. «Qui a Shanghai sto collaborando con un’azienda franco-cinese che si occupa di verde verticale. Volevo esplorare la tendenza dei muri ...

Advertising

kotohikii : • sarebbe meglio però evitare di applicare questa retorica del “vogliono fare le vittime”, un preconcetto che deleg… - segnodiluna : questa è la stessa convinzione che fotte me, no? - Lukyluke311 : RT @MaragnoThomas: ... da ricordarsene per non viverne la stessa sorte causa ripetizioni uguali e/o simili errori... ... come purtroppo st… - monaIeeknow : ed è “brutto” che sia diffusa appunto la convinzione che a +20 anni si e adulti quindi il resto magari si annulla,… - markorgull : Ci vorrà la stessa convinzione di domenica e più pazienza ma sono fiducioso. -