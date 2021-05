Così il 5G sta già cambiando le abitudini degli utenti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 5G deve ancora prendere campo, ma inizia a far intravedere le proprie potenzialità. Al di là del gioco di parole sulla nuova frequenza che ci permetterà di navigare ad alta velocità con i nostri smartphone, arrivano i primi dati sull’impatto che il 5G sta già avendo sui primi utilizzatori in tutto il mondo. Se da una parte i comitati sparsi dei “No5G” continuano a combattere le antenne, dall’altra in questi giorni l’uscita di un nuovo studio del ConsumerLab di Ericsson sta dimostrando come la copertura – specie quella tra le mura di casa e dell’ufficio – sia uno dei temi di maggior interesse per i clienti tanto che già ora un utente su cinque sta riducendo l'uso del Wi-Fi sul proprio telefono, quando si trova in ambienti chiusi, a causa dei benefici della connettività mobile 5G. Il perché è facile da scoprire. A meno di non avere una potente connessione in fibra, la velocità del ...