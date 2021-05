Compensazioni e Astraday | le due mosse per smaltire AstraZeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccino-day negli hub appositi, bilanciamenti tra regioni che abbiano finito le scorte e altre che ne abbiano in surplus, apertura a partire da lunedì 17 maggio per le vaccinazioni agli over 40. La struttura commissariale del generale Figliuolo – in visita ai centri di Veneto e Trentino Alto Adige - affronta così il “problema”, ovvero le dosi in frigorifero del vaccino che resta “sconsigliato” agli under 60. “A maggio avremo 17 milioni di dosi, una media di 450mila al giorno con punte di 500mila. Il metodo sarà dei bilanciamenti con il consenso delle Regioni per non tenere dosi in casa. A giugno, con 20 milioni di dosi, daremo la spallata e inizieranno i vaccini nelle aziende”. Mentre i primi dati sull’efficacia dei sieri, analizzati dall’università di Ferrara, mostrano che la prima dose dipreviene al 100% la mortalità. E ...