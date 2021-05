Checco Zalone riceve il Tapiro d'Oro: "Laura Pausini delusa? Posso scambiare il David col Golden Globe" (Di giovedì 13 maggio 2021) Checco Zalone riceve il Tapiro d'Oro di Striscia e parla dei David di Donatello, proponendo a Laura Pausini uno scambio tra il suo premio ed il Golden Globe vinto dalla cantante. Checco Zalone ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia e ha scherzato sulla sua vittoria ai David di Donatello, proponendo alla "sconfitta" Laura Pausini uno scambio tra il Golden Globe ed il premio italiano che lui ha ottenuto per il brano Immigrato dal film Tolo Tolo. L'edizione 2021 dei David di Donatello è stata caratterizzata da momenti di forte emozione ed un grande colpo di scena, ovvero la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)ild'Oro di Striscia e parla deidi Donatello, proponendo auno scambio tra il suo premio ed ilvinto dalla cantante.ha ricevuto ild'Oro di Striscia la Notizia e ha scherzato sulla sua vittoria aidi Donatello, proponendo alla "sconfitta"uno scambio tra iled il premio italiano che lui ha ottenuto per il brano Immigrato dal film Tolo Tolo. L'edizione 2021 deidi Donatello è stata caratterizzata da momenti di forte emozione ed un grande colpo di scena, ovvero la ...

Advertising

davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL SPETTACOLO ???? 8?ttavi di finale Scegli il più grande COMICO di tutti i tempi tra:… - Serena35197911 : RT @Giuss01005193: Sangio: 'Giuli mi sa che l'ultima settimana te la fai da sola' Giulia ora in casetta con: - il suo ragazzo - uno dei… - Giuss01005193 : Sangio: 'Giuli mi sa che l'ultima settimana te la fai da sola' Giulia ora in casetta con: - il suo ragazzo - uno… -