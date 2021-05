Advertising

ZZiliani : Domanda alla Lega @SerieA e alla @FIGC: vista #CagliariFiorentina, com'era quella storia per cui è la pirateria che… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ? 30 giorni al calcio d’inizio: #UEFA Festival tra Piazza del Popolo e via dei Fori Imperiali… - FIGCfemminile : ??? Lo Stadio 'Romeo Menti' di Vicenza apre le porte al calcio femminile! ?? ?? Domenica il #Vicenza debutta, contro… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: Figc; Samsung sponsor ufficiale: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Samsung Electronics Italia divent… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Secondo @franvanni di @repubblica, collega da sempre molto informato sulle questioni economiche #Inter, il club nerazzurro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc

...diperché insieme potremo sviluppare nuove soluzioni per rendere il nostro sport e la sua fruizione uno spettacolo ancor più emozionante - ha affermato Gabriele Gravina, presidente- La ...132/CSA/2020 - 2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il ...Si chiude con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport il caso della mancata disputa di Lazio-Torino, che quindi come stabilito dalla FIGC si recupererà il prossimo ...Si chiude con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport il caso della mancata disputa di Lazio-Torino, che quindi come stabilito dalla FIGC si recupererà il prossimo ...