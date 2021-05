Bologna, allenamento in gruppo per Medel (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono ripresi questa mattina gli allenamenti per il Bologna in vista della trasferta di Verona. Come riportato dal sito ufficiale del club rossoblu, c’è stata una seduta di scarico per i titolari di ieri sera poi torello e partitella a metà campo per gli altri. Gary Medel si è allenato in parte con i compagni, lavoro differenziato per Nicolas Dominguez e Federico Santander. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono ripresi questa mattina gli allenamenti per ilin vista della trasferta di Verona. Come riportato dal sito ufficiale del club rossoblu, c’è stata una seduta di scarico per i titolari di ieri sera poi torello e partitella a metà campo per gli altri. Garysi è allenato in parte con i compagni, lavoro differenziato per Nicolas Dominguez e Federico Santander. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna allenamento Video/ Sampdoria Spezia (2 - 2) gol e highlights. Italiano, punto salvezza! Deve pensare di preparare in pochissimi giorni di allenamento una partita importantissima per la ... DIRETTA/ Bologna Genoa (risultato finale 0 - 2) streaming tv: Grifoni salvi VIDEO SAMPDORIA SPEZIA, ...

Wisdom Amey, chi è il più giovane esordiente in serie A: 15 anni e 274 giorni ... poi la chiamata del Vicenza, infine la chance col Bologna, che ha scommesso su di lui. "Un ragazzo ... l'ho visto crescere e migliorarsi allenamento dopo allenamento. Era curioso, voleva capire ed era ...

Bologna, allenamento differenziato per Medel Corriere dello Sport.it Allenamento mattutino a Casteldebole, Medel in parte col gruppo Questa mattina, all’indomani della sconfitta casalinga patita per mano del Genoa, il Bologna ha ripreso subito le attività a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri sera, torello e part ...

Bologna, in parte col grrppo Medel BOLOGNA - Il Bologna ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di oggi, all'indomani della gara con il Genoa, in vista della gara con il Verona. Seduta di scarico per i titolari ...

