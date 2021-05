Basket | debutto vincente nei quarti per la Virtus Bologna | superata Treviso in gara-1

Advertising

OA_Sport : Basket: è 1-0 per la Virtus Bologna contro Treviso - SportInTV_IT : #DirittiTV #Basket #BasketballAfricaLeague rivela i partner di trasmissione per propria la stagione di debutto… - settesere : Basket A2 donne, l'E-Work attende il debutto nei playoff: 'Il primo obiettivo è qualificarsi per la finale'… - assisisport1 : Debutto casalingo vincente in Coppa del Centenario: protagonisti sul parquet i tanti giovani della 'cantera' rossob… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket debutto

PistoiaSport

Nella serie dii bianconeri partono favoriti e proveranno ad incasellare il primo successo nella sfida in programma giovedì 13 maggio alle ore 19.00. La sfida sarà trasmessa in diretta ...E' stata una settimana con ben tre partite per l'Under 18 maschile, con le ragazze dell'Under 16 che tornano alla vittoria e con ildella prima squadra nel difficile ma stimolante Trofeo del Centenario di Serie C; a riposo le compagini Under 16, Under 14 e Under 13 che, risultati dei tamponi permettendo, giocheranno questa ...JustMary Messina Cocuzza, vittoria in trasferta in un derby intenso con la Fortitudo Messina. Due triple consecutive di Salvatico e Vidakovic nell’ultimo quarto decidono un match equilibrato. Ventello ...LIVE - Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia si sfidano in gara-4 della serie scudetto di campionato di Serie A1 2020/2021 femminile ...