Amici 20 | il crudele scherzo ai danni di Deddy

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri nel daytime di20 in onda alle 16.10 su Canale 5, i telespettatori hanno assistito allofatto ada Sangiovanni e Aka7even (con la complicità degli autori e della redazione). Il cantante aveva saputo per vie traverse che sia lui e che i due colleghi avevano ricevuto un disco d’oro e che dunque la produzione avrebbe preparato per loro la classica festa. Lo staff, con la complicità di Aka e Sangio, finge però che a vincere il disco d’oro siano stati solo loro due;si convince perciò di essersi sbagliato e, molto amareggiato e triste (pur nascondendolo per non rovinare la felicità degli altri), partecipa alla festa organizzata per gli. A un certo punto Luca Marzano (Aka7even) lo provoca un po’ sottolineando il mancato oro, così il cantante torinese, che prima di entrare ...