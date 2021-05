Zack Snyder: "Un reboot con Superman nero? Mossa coraggiosa, ma andava fatto prima" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il regista di Man of Steel e Justice League Zack Snyder commenta l'annuncio di un reboot di Superman e la decisione di ingaggiare un attore nero per il ruolo del protagonista. Anche Zack Snyder, precedente architetto dell'Universo Cinematografico DC, ha commentato le recenti notizie su un reboot di Superman e l'intenzione di portare (finalmente) sullo schermo un Superman nero. Stando infatti agli ultimi sviluppi in casa Warner Bros. il regista di Star Wars e Star Trek J.J. Abrams produrrà con la sua Bad Robot un nuovo film di Superman scritto da Ta-Nehisi, il quale dovrebbe avere sia un regista che un protagonista di colore, segnando il debutto di Black Superman (uno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il regista di Man of Steel e Justice Leaguecommenta l'annuncio di undie la decisione di ingaggiare un attoreper il ruolo del protagonista. Anche, precedente architetto dell'Universo Cinematografico DC, ha commentato le recenti notizie su undie l'intenzione di portare (finalmente) sullo schermo un. Stando infatti agli ultimi sviluppi in casa Warner Bros. il regista di Star Wars e Star Trek J.J. Abrams produrrà con la sua Bad Robot un nuovo film discritto da Ta-Nehisi, il quale dovrebbe avere sia un regista che un protagonista di colore, segnando il debutto di Black(uno ...

