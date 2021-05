Xbox Series X/S ricevono la storica dashboard dell'Xbox originale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Microsoft sta lanciando l'aggiornamento di maggio per Xbox Series X/S e gli utenti possono ora selezionare l'animazione della dashboard dell'Xbox originale come sfondo dinamico. Come riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft ha lanciato oggi nuovi sfondi dinamici per Xbox Series X e Series S. Uno di questi si chiama "The Original" ed è la sfera verde brillante resa famosa dalla Xbox originale nel 2001. In realtà, c'è stata una crescente nostalgia per la prima console di gioco di Microsoft, ad esempio il controller originale "Duke", che era incredibilmente grande all'epoca, ora è diventato un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Microsoft sta lanciando l'aggiornamento di maggio perX/S e gli utenti possono ora selezionare l'animazionecome sfondo dinamico. Come riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft ha lanciato oggi nuovi sfondi dinamici perX eS. Uno di questi si chiama "The Original" ed è la sfera verde brillante resa famosa dallanel 2001. In realtà, c'è stata una crescente nostalgia per la prima console di gioco di Microsoft, ad esempio il controller"Duke", che era incredibilmente grande all'epoca, ora è diventato un ...

Advertising

xbox_series : ride 4 che non e' uscito da molto ora e' acquistabile a 39.90 su amazon - xbox_series : @RpgBox77 proprio per il motivo sopra no,sicuramente magari piace,ma sto cambio di direzione mi ha fatto desistere,… - RpgBox77 : @xbox_series Lo hai giocato questo? Anche a me i turni hanno un po' stancato. Rispetto ad altri gameplay sono rimas… - Eurogamer_it : #Persona5 su #XboxSeriesX e #Switch? I piani di SEGA. - xboxersbr : Novo sistema de reserva da Microsoft Store para Xbox Series S|X! -