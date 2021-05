Voucher scuola Piemonte, domande entro 18 giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regione Piemonte ha aperto il bando per il Voucher scuola 2021-22, il contributo per gli acquisti legati al diritto allo studio. Per caricare le domande di partecipazione ci sarà tempo fino alle ore 12 del 18 giugno. Lo comunica la regione con una nota L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regioneha aperto il bando per il2021-22, il contributo per gli acquisti legati al diritto allo studio. Per caricare ledi partecipazione ci sarà tempo fino alle ore 12 del 18. Lo comunica la regione con una nota L'articolo .

