Vaccino Pfizer | secondo Ema fare la seconda dose dopo 42 giorni non è un problema

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Somministrare ladeldi-BioNTech a distanza di 42dalla prima, anziché21, “non sarebbe un grosso”. Ad affermarlo (qui il testo su una nota), durante una conferenza, è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Già dal 5 maggio 2021 il ministero della Salute sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (Cts) ha raccomandato in una circolare di posticipare il richiamo con i vaccini a rna messaggero (mRna), quelli di-BioNTech e di Moderna, e di somministrarlo a 42anziché rispettivamente a 21 e 28. L’obiettivo è vaccinare le persone maggiormente a ...

"Basta contrapposizioni tra Guelfi e Ghibellini, chiedo ai colleghi di piantarla con posizioni ideologicamente ferme" "Burioni ha ragione sulla validità delcontro le varianti". Il professor Matteo Bassetti si esprime così dopo le ultime schermaglie tra virologi ed esperti. Sulla situazione epidemiologica, sulla validità dei vaccini e sulla ...... Francesco Paolo Figliuolo , parlando del via libera negli Usa alper la fascia 12 - 15 ... Non sembra preoccupare la posizione di, che oggi con uno statement ha corretto il tiro aprendo ...L'Ema conferma quanto affermato dall'Aifa: rinviare la seconda dose è possibile, malgrado il diverso parere della Pfizer - Intanto, si valuta l'utilizzo del vaccino anche sugli adolescenti fra 12 e 15 ...Vaccini in farmacia: da maggio si parte nel Lazio e in altre regioni. Ecco come ci si può prenotare e chi ne ha diritto.