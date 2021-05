Uomini e Donne, Samantha e Alessio innamoratissimi: le foto e i video su Instagram (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono fidanzati ormai da un paio di settimane, ma solo due giorni fa, quando la loro scelta è andata in onda, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio sono usciti allo scoperto sui social. E i fan hanno appreso con grande gioia che la coppia formatasi a Uomini e Donne non solo appare molto affiatata, ma non si stacca praticamente mai. Sia l’ex tronista che il suo ex corteggiatore, che di mestiere fa il calciatore, vivono a Roma e proprio per questo motivo non hanno alcuna difficoltà nello stare insieme. Dopo la messa in onda della scelta non hanno fatto altro che scambiarsi dediche e pubblicare video e foto che li mostrano nella loro quotidianità: in un video si vede la coppia che si lava simpaticamente i denti al mattino, in un altro i due neo fidanzati stanno facendo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono fidanzati ormai da un paio di settimane, ma solo due giorni fa, quando la loro scelta è andata in onda,Ceniccola eCurcio sono usciti allo scoperto sui social. E i fan hanno appreso con grande gioia che la coppia formatasi anon solo appare molto affiatata, ma non si stacca praticamente mai. Sia l’ex tronista che il suo ex corteggiatore, che di mestiere fa il calciatore, vivono a Roma e proprio per questo motivo non hanno alcuna difficoltà nello stare insieme. Dopo la messa in onda della scelta non hanno fatto altro che scambiarsi dediche e pubblicareche li mostrano nella loro quotidianità: in unsi vede la coppia che si lava simpaticamente i denti al mattino, in un altro i due neo fidanzati stanno facendo ...

