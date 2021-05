"Una fantastica randellata all'Oms", Zambon approva il rapporto indipendente sulla pandemia (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pandemia di Coronavirus, che ha ucciso più di tre milioni di persone, poteva essere evitata. Lo sostiene uno studio indipendente, commissionato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Per Francesco Zambon, il ricercatore dissidente e dimissionario dall’Oms, e autore de ‘Il pesce piccolo’ (Feltrinelli), da domani nelle librerie, “il rapporto dà delle fantastiche randellate all’Oms. Sono felicissimo. A partire dal titolo “COVID-19: Make it the Last Pandemic”, che rispecchia perfettamente il messaggio del mio lavoro: le epidemie ci saranno sempre, sta a noi evitare se saranno catastrofiche o meno”. Vede altre assonanze con quanto da lei sostenuto, e in relazione al suo celebre rapporto sull’Italia, allora “insabbiato”? Non voglio esagerare con l’entusiasmo ma non credo che sia un caso, so che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi Coronavirus, che ha ucciso più di tre milioni di persone, poteva essere evitata. Lo sostiene uno studio, commissionato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Per Francesco, il ricercatore dissidente e dimissionario dall’Oms, e autore de ‘Il pesce piccolo’ (Feltrinelli), da domani nelle librerie, “ildà delle fantastiche randellate all’Oms. Sono felicissimo. A partire dal titolo “COVID-19: Make it the Last Pandemic”, che rispecchia perfettamente il messaggio del mio lavoro: le epidemie ci saranno sempre, sta a noi evitare se saranno catastrofiche o meno”. Vede altre assonanze con quanto da lei sostenuto, e in relazione al suo celebresull’Italia, allora “insabbiato”? Non voglio esagerare con l’entusiasmo ma non credo che sia un caso, so che ...

