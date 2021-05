Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 17-21 Maggio 2021: Pietro Contatta uno Storico Nemico di Ferri! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 17 a venerdì 21 Maggio 2021: Pietro e Roberto siglano un patto. Nuovo amore per Silvia Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Pietro raggiungono un accordo. L’Abbate, per rovinare il suo Nemico, opta per una soluzione drastica. Vittorio cerca faticosamente di “liberarsi” di Speranza, mentre l’intesa tra Silvia e Giancarlo si fa sempre più forte… Michele incassa una nuova delusione! Piani spietati, nuovi amori, segreti… Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 17 Maggio a venerdì 21 Maggio ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 12 maggio 2021)UnalTramada lunedì 17 a venerdì 21e Roberto siglano un patto. Nuovo amore per SilviaUnal: Roberto eraggiungono un accordo. L’Abbate, per rovinare il suo, opta per una soluzione drastica. Vittorio cerca faticosamente di “liberarsi” di Speranza, mentre l’intesa tra Silvia e Giancarlo si fa sempre più forte… Michele incassa una nuova delusione! Piani spietati, nuovi amori, segreti… LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 17a venerdì 21...

MaurizioCulicc1 : RT @astrajuma: @GiovannaBarresi @ninabecks1 Infatti io ex appassionata di RAI tre non mii capacito. Mi è rimasto solo un posto al sole per… - Sabry09439578 : @_manu_41222297 Eh lo so, ma devo trovare un posto intanto al sole e al vento - ciropellegrino : @NetflixIT Voglio la serie tv di 'Un posto al sole': 3 stagioni, 25 puntate ma finalmente con una maledetta FINE. #upas - oriano_david : @CalaminiciM @strraffaella @laura_ceruti Ho iniziato a seguire “Un posto al sole”?? - sterossi74 : #Sampdoria ma come siamo senza progetto? La primavera? Bogliasco? Il bilancio 'in linea'? Gli investimenti sui giov… -