Ufficiale | è addio tra lo Shakhtar Donetsk e Castro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorende nota con un comunicatola separazione col tecnico Luis. Il portoghese chiude la sua avventura dopo due stagioni e un campionato vinto. Il principale candidato alla sostituzione, come è chiaro da tempo, è Roberto De Zerbi. ???? ?????? ???????? «??????» ????? ???? ??? ?????? ? ????????. ?? «??????» ?????????? ????? ?????? ? ??? ?????????? ???? ?? ?????? ? ????????. ?????? ??????? ? ?????????? ???????, ????? ?????????? ? ?????!https://t.co/M3NAdI1Wb2 pic.twitter.com/UCMKVRfN3k — FC(@FC) May 12, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Milan, assist UFFICIALE | Addio a zero - Paroladeltifoso : Ufficiale – Luis Castro dice addio allo Shakhtar Donetsk, De Zerbi si avvicina - BombeDiVlad : ? #ShakhtarDonetsk: ufficiale l'addio del tecnico #Castro ?? Attesa per #DeZerbi #LeBombeDiVlad #LBDV… - sportface2016 : #ShakhtarDonetsk, ufficiale l'addio di Luis #Castro: #DeZerbi sempre più vicino - ferrante_pie : RT @calciomercatoit: +++ #Southampton - UFFICIALE l'addio di #Bertrand: il terzino inglese è nel mirino del #Milan ?? +++ ??#CMITmercato h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale addio

CalcioMercato.it

Del maestro Muti - che ha guidato la Scala dal 1986 fino al burrascosonel 2005 - molti ...dalla decisione di far precedere al suo concerto - che avrebbe dovuto segnare la riapertura...Milan, il Southampton ufficializza l'di Bertrand: il terzino inglese può essere un innesto a costo zero per i rossoneriIn attesa di capire quello che sarà il futuro di Diogo Dalot in rossonero, il Milan si guarda intorno sul ...Carlo Alvino ha parlato del futuro del tecnico calabrese che a fine stagione potrebbe dire addio alla panchina del Napoli.Shakhtar Donetsk, ufficiale l'addio di Luis Castro: Roberto De Zerbi sempre più vicinoa diventare il nuovo allenatore ...