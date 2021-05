Ufficiale: David Suazo torna in panchina. Allenerà il Carbonia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le dimissioni di Marco Mariotti, il Carbonia ha affidato la panchina per il finale di stagione a David Suazo. L’ex Cagliari ha accettato l’incarico dopo la sfortunata parentesi di Brescia coclusasi con l’esonero da parte di Cellino: “Sono contento per questa piccola nuova avventura e ringrazio la società per l’interesse-. le prime parole del neo-tecnico- Il mio obiettivo? È stato già fatto molto, il mio è quello di portare entusiasmo ai ragazzi. Speriamo di portare dei risultati positivi”. Foto: Twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo le dimissioni di Marco Mariotti, ilha affidato laper il finale di stagione a. L’ex Cagliari ha accettato l’incarico dopo la sfortunata parentesi di Brescia coclusasi con l’esonero da parte di Cellino: “Sono contento per questa piccola nuova avventura e ringrazio la società per l’interesse-. le prime parole del neo-tecnico- Il mio obiettivo? È stato già fatto molto, il mio è quello di portare entusiasmo ai ragazzi. Speriamo di portare dei risultati positivi”. Foto: Twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Carbonia, colpaccio per la panchina: ufficiale David Suazo

I sardi hanno accettato in mattinata le dimissioni di Mariotti, comunicando in serata l'ex giocatore di Inter e Cagliari ...

Colpo del Carbonia, il nuovo allenatore è Suazo

Le sue prime parole da Mister Bianco Blu: "Sono contento per questa piccola nuova avventura e ringrazio la società per l'interesse sulla mia persona. Obiettivo: è stato già fatto molto, il mio è quell ...

