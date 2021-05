Trailer di Lupin Parte 2 su Netflix | la caccia ad Assane inizia a giugno

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con ildi2, laadDiop è appenata.ha finalmente svelato la data di debutto della seconda tranche di episodi – di nuovo 5 – che vedremo in estate sulla piattaforma. Avevamo lasciato il ladro gentiluomo, il protagonista interpretato da Omar Sy, si è trovato faccia a faccia con il detective Youssef Guedira; lui è infatti l’unico ad aver notato le somiglianze tra Arsenioe le gesta di. Nel, è anche guerra aperta tra Diop e Pellegrini, dopo che quest’ultimo ha rapito suo figlio. La polizia intanto comincia laadDiop, diventato “l’uomo più ricercato di Francia”. Incastrato e in fuga, si fa aiutare ...

- Parte 2, ilufficiale [HD]. Regia di Ludovic Bernard, Louis Leterrier. Una serie con Omar Sy, Soufiane Guerrab, Vincent Londez, Shirine Boutella, Nicole Garcia. Dall'11 giugno su ...Ilitaliano diparte 2 Questa è la descrizione che accompagna ildella seconda stagione di, in arrivo su Netflix il prossimo 11 giugno. Qui sotto potete dare uno sguardo ...Lupin: conto alla rovescia per la serie televisiva più amata di sempre. Questa sta per tornare con una seconda stagione. Ecco i dettagli.È online il trailer di Lupin parte 2, i nuovi episodi della serie con protagonista Omar Sy in arrivo su Netflix il prossimo 11 giugno ...