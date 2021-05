Toscana | incidente in minivan | 6 persone in un dirupo | alcuni sono gravi

Advertising

LuceverdeRadio : ?? #autostrade #incidente - A1 Bologna- Firenze ???? Code tra Calenzano e Barberino di Mugello >Bologna #Luceverde #Toscana - FgFede92 : RT @LuceverdeRadio: ?? #FiPiLi #Incidente ? ???? CODE tra Svincolo Lavoria e Svincolo Vicarello > Livorno #Luceverde #Toscana https://t.co… - LuceverdeRadio : ?? #FiPiLi #Incidente ? ???? CODE tra Svincolo Lavoria e Svincolo Vicarello > Livorno #Luceverde #Toscana - enrique49068776 : RT @MediasetTgcom24: Prato, incidente in una fabbrica tessile: muore giovane mamma 22enne #prato - CronacaSocial : ?? GRAVE INCIDENTE Addio a Pasquale e Chiara, morti insieme???? -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana incidente

Sei feriti, alcuni in condizioni gravi. Questo il bilancio di unaccaduto a Rotelle, frazione del comune di Badia Tedalda, nell'Aretino. Un minivan, con ...lavorando al metanodotto tra......una strada sterrata che porta a un cantiere dove i 6 operai lavorano alla costruzione di un metanodotto fra l'Emilia Romagna e la. Quindi si tratta a tutti gli effetti di un altro...Approvata all’unanimità la mozione di Forza Italia per il riconoscimento del contributo alla famiglia della ragazza. Marco Stella: “Ora la Regione si attivi subito per lo sblocco immediato dei fondi” ...In Toscana sono 234.592 i casi di positività al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispett ...