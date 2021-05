Torino-Milan 0-6: gol di Rebic, come 10 anni fa | LIVE NEWS (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stasera alle 20:45 c'è Torino-Milan al 'Grande Torino'. LIVE, minuto per minuto, tutte le NEWS di avvicinamento alla partita dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stasera alle 20:45 c'èal 'Grande'., minuto per minuto, tutte ledi avvicinamento alla partita dei rossoneri

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 1-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter Milan 2-1 Roma Lazio 0-0 Parma Sampdoria 1-1 Spezia Sa… - DiMarzio : #TorinoMilan, le formazioni ufficiali - AcVo_KA : Urbaino Cairo sull'Europa League del Milan: 'noi del Torino preferiamo conquistarla sul campo' NESSUN RISPETTO PER IL TORINO - DonatoEuropa : RT @Casti_F: @DonatoEuropa dicevano: -