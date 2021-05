Stefano De Martino ed Emma Marrone: il ricordo di Pierdavide Carone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Giuseppe Giofrè, un altro ex protagonista di Amici ha avuto modo di parlare a tutti gli alunni della scuola. Pierdavide Carone oltre ad aver presentato il suo nuovo singolo ha ricordato la sua edizione e i protagonisti che ne facevano parte, da Stefano De Martino ed Emma Marrone ad Enrico Nigiotti. “Noi cantautori ai tempi eravamo come i Panda, invece oggi vedo che siete tanti. Per me è bello vedere che anche chi scrive si è avvicinato ad Amici. Quello che vi consiglio è di mantenere la vostra libertà. Perché qui dentro non avete regole. Lo stesso valeva per noi. Mi ricordo Emma Marrone che qui dentro ha cominciato ad imporre la sua anima un po’ rock. Stefano De Martino invece ha iniziato da qui ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Giuseppe Giofrè, un altro ex protagonista di Amici ha avuto modo di parlare a tutti gli alunni della scuola.oltre ad aver presentato il suo nuovo singolo ha ricordato la sua edizione e i protagonisti che ne facevano parte, daDeedad Enrico Nigiotti. “Noi cantautori ai tempi eravamo come i Panda, invece oggi vedo che siete tanti. Per me è bello vedere che anche chi scrive si è avvicinato ad Amici. Quello che vi consiglio è di mantenere la vostra libertà. Perché qui dentro non avete regole. Lo stesso valeva per noi. Miche qui dentro ha cominciato ad imporre la sua anima un po’ rock.Deinvece ha iniziato da qui ...

