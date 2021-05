Stati d’animo: boot camp multidisciplinare a Santa Severa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si terrà dal 14 al 16 maggio il secondo boot camp del progetto “Stati d’animo”, organizzato da Dominio Pubblico e dall’associazione Be pop, al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Si tratta di un laboratorio di tre giorni dal titolo “Provare paura”: questa volta i partecipanti si cimenteranno col significato del termine “paura”, provando a dare voce a un’emozione primaria ancora così centrale e spesso usata per creare barriere e distanze. Il tutto al Castello di Santa Severa che, come tutti i castelli che si rispettino, ha una storia di fantasmi da raccontare, e per l’occasione, si trasformerà in inedito scenario della ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si terrà dal 14 al 16 maggio il secondodel progetto “”, organizzato da Dominio Pubblico e dall’associazione Be pop, al Castello di, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella. Si tratta di un laboratorio di tre giorni dal titolo “Provare paura”: questa volta i partecipanti si cimenteranno col significato del termine “paura”, provando a dare voce a un’emozione primaria ancora così centrale e spesso usata per creare barriere e distanze. Il tutto al Castello diche, come tutti i castelli che si rispettino, ha una storia di fantasmi da raccontare, e per l’occasione, si trasformerà in inedito scenario della ...

Advertising

Lord_Arkay_74 : @Sonsoles____ ?? I miei stati d'animo si leggono tranquillamente sul mio volto. Impossibile fraintendere - _Costanza__ : @giulsmontanino Più che altro, non solo è orribile il fatto che una persona che si presuppone essere adulta parli c… - wordsandmore1 : ? Dal 14 al 16 maggio il secondo Boot Camp del progetto Stati d’animo, al Castello di Santa Severa. Ragazze e ragaz… - terminologia : @ElenaPaganelli @AccademiaCrusca anch'io sono convinta che se non fosse per il doppiaggese non sentiremmo usare dev… - 00__Enigma__00 : @FabriFaraon65 Allora ieri non avresti dovuto dire che pioveva Si sta parlando del tempo e non dei nostri stati d'animo -

Ultime Notizie dalla rete : Stati d’animo Questi sono i 5 stati d'animo e sentimenti che non dovresti mai reprimere (e perché) Elle