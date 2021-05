Sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini Covid, Giulia Grillo interverrà al question time con Draghi (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “Oggi alle 15 interverrò durante il question time al Presidente Draghi, per chiedere quali siano le intenzioni del Governo circa la Sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini Covid. Ribadirò che i tempi sono stretti ed è necessario che l’Italia dimostri di voler essere capofila in Europa nell’uso delle licenze obbligatorie. La mia PDL è stata depositata, adesso siamo pronti ad approvarla. Ce lo chiedono gli italiani!”. Lo annuncia sui social la parlamentare pentastellata Giulia Grillo, ex ministra della salute. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA – “Oggi alle 15 interverrò durante ilal Presidente, per chiedere quali siano le intenzioni del Governo circa ladeisui. Ribadirò che i tempi sono stretti ed è necessario che l’Italia dimostri di voler essere capofila in Europa nell’uso delle licenze obbligatorie. La mia PDL è stata depositata, adesso siamo pronti ad approvarla. Ce lo chiedono gli italiani!”. Lo annuncia sui social la parlamentare pentastellata, ex ministra della salute. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Mov5Stelle : La sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid è una proposta che il Movimento porta avanti da… - Mov5Stelle : L’unica strada per uscire presto da questa emergenza sanitaria è quella della sospensione temporanea dei brevetti,… - Agenzia_Ansa : E' necessario 'uno spirito di giustizia che ci mobiliti per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospens… - francescoaliqu : M5stelle: Luigi Di Maio: ' La sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid, noi del Movimento 5… - frankeyboard68 : @Nonha_stata Grazie a Dio. Un processo per sospensione temporanea pare anche troppo. ???? -