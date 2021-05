Sampdoria Spezia 0-1 LIVE: Pobega beffa Audero, ospiti in vantaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Spezia si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Spezia 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Fase di studio – Sampdoria e Spezia non si lasciano varchi a vicenda e chiudono qualsiasi linea di gioco per impedire sortite offensive agli avversari 8? Colpo di testa di Piccoli – Saponara serve un pallone perfetto per la testa del compagno di squadra, pallone alto sopra la traversa 9? Tiro di Bastoni – Il terzino si accentra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 5? Fase di studio –non si lasciano varchi a vicenda e chiudono qualsiasi linea di gioco per impedire sortite offensive agli avversari 8? Colpo di testa di Piccoli – Saponara serve un pallone perfetto per la testa del compagno di squadra, pallone alto sopra la traversa 9? Tiro di Bastoni – Il terzino si accentra ...

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - JanetJMiranda1 : RT @DonnaJNorris1: Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Internaz… - DonnaJNorris1 : Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Int… - BillyWhiz : Celtic 3-0 St. Johnstone<GOAL?? Celta V 1-0 Getafe Huesca 0-0 A-Bilbao Atalanta 0-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Int… - Info_SerieA : Gol Spezia! ? Pobega 15' Sampdoria 0-1 Spezia -