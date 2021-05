Salernitana | Snichelotto | “Pronto a dare una mano | la A occasione da non sciupare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – «È una grande gioia rivedere la “US1919” tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato tutti noi negli ultimi 15 mesi, fatti di restrizioni, chiusure e sacrifici indescrivibili. È un legame inscindibile con la città di Salerno. Sono arrivato a Salerno molto giovane ed ho imparato ad amarla, a riconoscermi e ad identificarmi in una città che mi ha accolto, strettamente intrecciata con la storia familiare di mia moglie. Lain Serie A è un bene per tutti e di tutti, dei tifosi e dell’intero territorio. Un Club calcistico in Serie A porta con sé significati e connotazioni differenti: può voler dire ...