Roberto Mancini: «L'obiettivo è vincere l'Europeo e passare l'estate a firmare autografi da allenatore campione» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca un mese al via di Uefa Euro 2020 – partita inaugurale a Roma tra Italia e Turchia - e Roberto Mancini scalda i motori. Il ct della Nazionale è l'uomo copertina del nuovo numero di GQ Italia in edicola dal 13 Maggio. «A Federico Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano. Nicolò Zaniolo lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacchia». In un’intervista esclusiva a Paolo Condò, Roberto Mancini passa in rassegna i top player della Nazionale: «Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria». Mancini poi parla degli avversari: «Guai a sottovalutare la Turchia. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Manca un mese al via di Uefa Euro 2020 – partita inaugurale a Roma tra Italia e Turchia - escalda i motori. Il ct della Nazionale è l'uomo copertina del nuovo numero di GQ Italia in edicola dal 13 Maggio. «A Federico Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano. Nicolò Zaniolo lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacchia». In un’intervista esclusiva a Paolo Condò,passa in rassegna i top player della Nazionale: «Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria».poi parla degli avversari: «Guai a sottovalutare la Turchia. ...

