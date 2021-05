Recovery, c’è una deadline: quanto tempo ha l’Italia per realizzare i progetti del Pnrr (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono quasi 2500 le pagine del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (il Pnrr), accompagnato dai relativi allegati, inviati alla commissione Europea. Nel documento si ricorda che “il Governo intende richiedere il massimo delle risorse del Recovery, pari a 191,5 miliardi di euro”. Il 70% delle sovvenzioni è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento, mentre la rimanente parte la si determinerà entro il 30 giugno 2022 in base all’andamento del Pil degli Stati membri”. Le Missioni del Piano e il loro importo Ricordando le sei missioni, il Piano definisce gli importi che andranno a ciascuna. Ci sono 59,5 miliardi per la rivoluzione verde e transizione ecologica. Ma anche 40,3 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo. Quindi altri 30,9 miliardi per l’istruzione e ricerca. E infine ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono quasi 2500 le pagine del Piano nazionale di ripresa e resilienza del(il), accompagnato dai relativi allegati, inviati alla commissione Europea. Nel documento si ricorda che “il Governo intende richiedere il massimo delle risorse del, pari a 191,5 miliardi di euro”. Il 70% delle sovvenzioni è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento, mentre la rimanente parte la si determinerà entro il 30 giugno 2022 in base all’andamento del Pil degli Stati membri”. Le Missioni del Piano e il loro importo Ricordando le sei missioni, il Piano definisce gli importi che andranno a ciascuna. Ci sono 59,5 miliardi per la rivoluzione verde e transizione ecologica. Ma anche 40,3 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo. Quindi altri 30,9 miliardi per l’istruzione e ricerca. E infine ...

