Raccolta rifiuti a Bergamo, «rinforzati» i sacchi. E da ottobre comincia la linea dura (Di mercoledì 12 maggio 2021) Resta il codice a barre, migliorata la resistenza. Zenoni: «Accolti i suggerimenti». Dopo l’introduzione soft, a fine estate partiranno le multe. Aprica «promossa» dai cittadini. La differenziata è arrivata al 77,7%. Restano i dubbi sulla plastica: risposte sulla App Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Resta il codice a barre, migliorata la resistenza. Zenoni: «Accolti i suggerimenti». Dopo l’introduzione soft, a fine estate partiranno le multe. Aprica «promossa» dai cittadini. La differenziata è arrivata al 77,7%. Restano i dubbi sulla plastica: risposte sulla App

