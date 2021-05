Programma MotoGP | orari e tv GP Francia 2021 | palinsesto Sky | DAZN | TV8 14-16 maggio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo una pausa di una settimana, il Circus del Motomondiale torna in scena e lo farà con il GP di(14-16), quinto round del campionato. Sulla celebre pista di Le Mans ci godremo lo spettacolo e si prospetta un confronto molto serrato nelle tre classi. InFrancesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal brillante secondo posto di Jerez de la Frontera (Spagna) alle spalle del compagno di squadra in Ducati Jack Miller, si presenta al fine-settimana transalpino forte della vetta della graduatoria mondiale. “Pecco”, infatti, comanda con 66 punti, due in più del francese Fabio Quartararo (Yamaha) e con 16 lunghezza di vantaggio sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). La Rossa, sul layout transalpino, dovrebbe esprimersi piuttosto bene e l’occasione per replicare c’è. Da verificare se ci sarà o meno ...

Advertising

zazoomblog : MotoGP: il programma del GP di Francia - #MotoGP: #programma #Francia - dinoadduci : GP Francia, domenica gare dalle 11: ecco il programma - RadioSoap2 : #RaffaellaMennoia al pubblico di #Amici20 si può suggerire di non visitare le pagine che fanno spoiler e gli hashta… -

Ultime Notizie dalla rete : Programma MotoGP

La Gazzetta dello Sport

...è sceso in pista sul tracciato del Mugello per la seconda sessione di test con l'Aprilia. ... Nella giornata di mercoledì 12 maggio di nuovo in pista per proseguire con ildi test. ...... ha detto il direttore tecnico di Aprilia a Sky Sport. ' Le indicazioni che possono darci ... Per quanto riguarda ildi lavoro dei test, stiamo già lavorando sull'elettronica della ...Dopo una pausa di una settimana, il Circus del Motomondiale torna in scena e lo farà con il GP di Francia (14-16 maggio), quinto round del campionato 2021. Sulla celebre pista di Le Mans ci godremo lo ...Aprilia Dovizioso MotoGP - Si è chiusa con pochi giri all'attivo la prima giornata di test al Mugello per Andrea Dovizioso in sella all'Aprilia. Il pilota forlivese, al secondo test con la moto della ...