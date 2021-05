PlayStation: i Days of Play tornano la prossima settimana (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sony ha annunciato il ritorno dell’iniziativa Days of Play, che permetterà a tutti gli utenti PlayStation di ottenere temi ed avatar esclusivi Dopo il successo delle edizioni passate, anche in questo 2021 torna l’iniziativa Days of Play, evento promosso da Sony che permetterà a tutti i giocatori PlayStation di ottenere avatar e temi esclusivi, semplicemente giocando. Per poter partecipare sarà necessario iscriversi tramite la pagina dedicata, così da contribuire al raggiungimento, a livello mondiale, dei vari obiettivi richiesti. Tutto avrà inizio a partire dalla prossima settimana, pertanto se volete aderire vi consigliamo di affrettarvi. PlayStation si prepara al ritorno dei ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sony ha annunciato il ritorno dell’iniziativaof, che permetterà a tutti gli utentidi ottenere temi ed avatar esclusivi Dopo il successo delle edizioni passate, anche in questo 2021 torna l’iniziativaof, evento promosso da Sony che permetterà a tutti i giocatoridi ottenere avatar e temi esclusivi, semplicemente giocando. Per poter partecipare sarà necessario iscriversi tramite la pagina dedicata, così da contribuire al raggiungimento, a livello mondiale, dei vari obiettivi richiesti. Tutto avrà inizio a partire dalla, pertanto se volete aderire vi consigliamo di affrettarvi.si prepara al ritorno dei ...

