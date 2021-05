Pil, le stime della Commissione europea: “In Italia +4,2% nel 2021 e +4,4% nel 2022. Ripresa in linea con l’Ue” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il pil dell’Italia crescerà del 4,2% nel 2021 e del 4,4 l’anno successivo, registrando una Ripresa in linea con l’Unione europea e l’Eurozona, secondo le stime della Commissione europea. Bruxelles ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’economia, prevedendo un’espansione nell’ambito dell’Unione identica a quella Italiana e leggermente migliore per i Paesi che hanno adottato la moneta unica per il 2021 (+4,3). Si tratta di un significativo aumento della crescita prospettive rispetto alle stime delle previsioni economiche d’inverno presentate dalla Commissione a febbraio. I tassi di crescita continueranno a variare nell’Ue, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il pil dell’crescerà del 4,2% nele del 4,4 l’anno successivo, registrando unaincon l’Unionee l’Eurozona, secondo le. Bruxelles ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’economia, prevedendo un’espansione nell’ambito dell’Unione identica a quellana e leggermente migliore per i Paesi che hanno adottato la moneta unica per il(+4,3). Si tratta di un significativo aumentocrescita prospettive rispetto alledelle previsioni economiche d’inverno presentate dallaa febbraio. I tassi di crescita continueranno a variare nel, ...

