Omotransfobia | secondo un sondaggio 60% italiani favorevole a ddl Zan

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Fedez, con il suo intervento al concerto dell'1 maggio, per il 44,3% degli intervistati di undi Euromedia Research, ha favorito la lotta contro le discriminazioni di genere. Il 51,2% ...

Quotidiano di Sicilia

ROMA " Fedez, con il suo intervento al concerto dell'1 maggio, per il 44,3% degli intervistati di un sondaggio di Euromedia Research, ha favorito la lotta contro le discriminazioni di genere. Il 51,2% ...ArciLesbica,la stessa presidente, sarebbe 'colpevole' di aver espresso una posizione non ...muri della sede dipendono proprio dal fatto che ArciLesbica appoggia la legge contro l'...ROMA (ITALPRESS) – Fedez, con il suo intervento al concerto dell’1 maggio, per il 44,3% degli intervistati di un sondaggio di Euromedia Research, ha favorito la lotta contro le discriminazioni di gene ...Il dibattito sull’identità percepita, e quindi su un tema concreto affrontato con obiezioni puntuali, sembra aver fatto perdere la calma ai sostenitori del ddl Zan. Lo segnala su Avvenire Marina Terra ...