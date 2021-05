O tempora o mores | la maschera ignobile della politica

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nulla di più blasfemo edi unache farebbe gridare o, così ringazieremmo Cicerone per averci donato una locuzione così idonea. Certo più che a riferirci al Senato come fece il grande Cicerone, dovremmo occuparci di tutto l’ordine politico italiano. O? Come non pensare diversamente? L’ordine politico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tempora mores

Artribune

GALLERIA RICCARDO COSTANTINI Riapre anche la collettiva O, oche, citando la famosa espressione utilizzata da Cicerone in varie orazioni con l'intento di rimpiangere le virtù passate e ...Volete chiuderli in casa, a farvi compagnia in eterno? A guardare con acrimonia "gli altri", il mondo, scuotendo amaramente il capo al grido di o? Punirli per gli anni in meno di voi?...Aggressores, qui advenae viginti tres annos nato telephonium portabile furari in animo habebat, de vulneribus inflictis accusantur ...Cardinalis Marcellus Semeraro, Congregationis de causis Sanctorum praefectus, de Romani Pontificis mandatu beatificationis ritum Agrigenti hesterno die celebravit ...