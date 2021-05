Numeri da zona bianca per tre regioni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre l'Italia si tinge di giallo, la curva dei contagi diminuisce. Ben tresono in lizza per il passaggio alla. Quali sono le condizioni? Trecon dati da: aggiornamenti sul monitoraggio su Notizie.it.

Advertising

RosannaVaroli : La curva scende, tre Regioni con numeri da zona bianca - FsSenni : RT @intuslegens: #Sardegna e #Sicilia hanno numeri da zona gialla. Restano arancioni, con danno incalcolabile agli abitanti, perché «le ord… - MartinaMaa : Abbiamo numeri da zona bianca da una settimana ma EHI RIMANETE ARANCIONI. #Sardegna - infoitinterno : La curva scende, tre Regioni con numeri da zona bianca - infoitinterno : Sardegna, calano i contagi, l'isola ha i numeri per tornare in zona bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri zona

Il Rally Alba sarà infatti valido pure per la Coppa Rally di, argomento sicuramente ricco di ...00 - 19:00 (tutte Ie prove speciali + shakedown) Centro accrediti per ritiro pass, targhe,...... basso (avrebbe determinato misure simili allabianca), medio (limitazione di alcune attività) ... spiegando che 'la scelta evidentemente spetta alla politica e premesso che anche iche ...L'indice Rt in Lombardia si avvicina pericolosamente a 1, ma se cambiano i parametri questo valore non sarà determinante. Ecco cosa sta succedendo ...In zona bianca non c'è il coprifuoco e riaprono senza restrizioni bar, ristoranti, palestre ed eventi. Ecco le regioni che potrebbero sperano di finirci presto.