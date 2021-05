Napoli, che paura! Bomba nella notte: si teme l’agguato di camorra (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un boato improvviso ha colpito i residenti di Ponticelli. Le luci delle varie abitazioni che si accendono quasi all’unisono. Poi l’arrivo a sirene spiegate delle forze dell’ordine. Erano da poco passate le 23 quando è esplosa una Bomba. Il Napoli aveva appena asfaltato l’Udinese. Dopo alcune partite è possibile udire dei botti di festeggiamenti. Non era questo il caso. Secondo una prima ricostruzione l’ordigno sarebbe stato lanciato dal cavalcavia della SS 162 dir. Siamo nel rione Incis, nel feudo del clan XX, nato dalle ceneri dello storico clan De Martino. Gli inquirenti ritengono che in zona sia in atto una guerra di camorra, come testimoniano anche i recenti fatti di sangue avvenuti nello stesso rione. L’esplosione, che ha coinvolto alcune auto parcheggiate in strada, si è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un boato improvviso ha colpito i residenti di Ponticelli. Le luci delle varie abitazioni che si accendono quasi all’unisono. Poi l’arrivo a sirene spiegate delle forze dell’ordine. Erano da poco passate le 23 quando è esplosa una. Ilaveva appena asfaltato l’Udinese. Dopo alcune partite è possibile udire dei botti di festeggiamenti. Non era questo il caso. Secondo una prima ricostruzione l’ordigno sarebbe stato lanciato dal cavalcavia della SS 162 dir. Siamo nel rione Incis, nel feudo del clan XX, nato dalle ceneri dello storico clan De Martino. Gli inquirenti ritengono che in zona sia in atto una guerra di, come testimoniano anche i recenti fatti di sangue avvenuti nello stesso rione. L’esplosione, che ha coinvolto alcune auto parcheggiate in strada, si è ...

Advertising

pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - pisto_gol : Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibil… - FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - andrea_mila10 : @mirabeack @tcarapezza @falliremooggi Ma noi abbiamo fatto pochi gol anche quest’anno se confrontati con Inter Napo… - TATOESPO : RT @ginpretura: Non un delitto comune, ben 40 coltellate inferte sul corpo di un uomo davanti a testimoni oculari. La Corte di Assise di Na… -