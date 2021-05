Mi hanno picchiato fino a perforarmi un timpano, dice il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari (Di mercoledì 12 maggio 2021) Costacurta è stato – a suo dire – picchiato senza motivo da un gruppo di poliziotti. Gli agenti gli avrebbero perforato un timpano. “Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni.Mi hanno picchiato e perforato il timpano e mi devo operare. Basta abuso di potere“. Così esordisce sul L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stato – a suo dire –senza motivo da un gruppo di poliziotti. Gli agenti gli avrebbero perforato un. “Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni.Mie perforato ile mi devo operare. Basta abuso di potere“. Così esordisce sul L'articolo proviene da Leggilo.org.

FBiasin : Achille #Costacurta contro la polizia: 'Mi hanno picchiato e perforato un timpano solo per averli chiamati sbirrazz… - rtl1025 : ?? Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandr… - ______esticaZZi : Achille Costacurta: «Io, picchiato dalla polizia. Mi hanno perforato un timpano» #poverino. - convivioblog : Ma come si fa? Se è vero è pura follia. Cose del genere accadono solo nei sobborghi americani o in regimi autoritar… - TuckerWayne17 : @SantucciFulvio Lo hanno picchiato poco. -