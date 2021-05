Mediaset - Risultati economici primo trimestre 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato le informazioni periodiche finanziarie relative al.Pur in un contesto generale ancora fortemente condizionato dall’emergenza Covid, il Gruppoha conseguito un significativo incremento deirispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, ottenendo un utile netto consolidato superiore non solo a quello del2020 ma anche a quello del pari...

Perl'utile balza a 52,5 milioni nel primo trimestre mentre i ricavi sono in calo a 634,2 ... Mediaset chiude il 1° trimestre con un utile netto consolidato di 52,5 milioni di euro, un dato decisamente superiore ai 14,6 milioni del ... Archiviato il contenzioso con Vivendi, il broadcaster italiano chiude il primo trimestre dell'anno con risultati positivi e si concentra sul piano di sviluppo internazionale, preparandosi al trasferim ...