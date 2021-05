“Ma è lui. Quindi stanno insieme?”. Barbara D’Urso, dopo le voci arrivano le foto con Francesco (Di mercoledì 12 maggio 2021) In pochi conoscono i segreti dello showbiz quanto Barbara D’Urso, ma se si cerca di scoprire qualcosa sul suo conto la faccenda si fa sicuramente più ardua. Negli ultimi anni la regina di Cologno Monzese si è ripetutamente detta single e totalmente concentrata sul lavoro. Adesso però sarebbe emerso il nome di un possibile pretendente, si tratta del misterioso assicuratore Francesco Zangrillo. Francesco Zangrillo era stato collegato altre volte a Barbara D’Urso. Già si ipotizzava una storia tra i due mesi fa, sbocciata dopo una vacanza a Capalbio, nella casa della presentatrice. L’uomo, riservato e lontano dai riflettori, è anche finito al centro di un gossip che lo voleva corteggiatore di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultimo, a sorpresa, è stato nuovamente pizzicato ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 12 maggio 2021) In pochi conoscono i segreti dello showbiz quanto, ma se si cerca di scoprire qualcosa sul suo conto la faccenda si fa sicuramente più ardua. Negli ultimi anni la regina di Cologno Monzese si è ripetutamente detta single e totalmente concentrata sul lavoro. Adesso però sarebbe emerso il nome di un possibile pretendente, si tratta del misterioso assicuratoreZangrillo.Zangrillo era stato collegato altre volte a. Già si ipotizzava una storia tra i due mesi fa, sbocciatauna vacanza a Capalbio, nella casa della presentatrice. L’uomo, riservato e lontano dai riflettori, è anche finito al centro di un gossip che lo voleva corteggiatore di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultimo, a sorpresa, è stato nuovamente pizzicato ...

