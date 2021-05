Le «Belve» di Francesca Fagnani arrivano su Rai2 – Tutti gli ospiti e i rifiuti incassati

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Le donne forti e decise, capaci di mettersi in gioco e di portare alla luce anche le loro “ombre”, lasciano il Nove per approdare su. Venerdì 14 maggio, in seconda serata, prende infatti il via la quarta edizione di, il talk show condotto da. Pur nella “nuova casa” mediatica, il programma manterrà la sua essenza e continuerà a raccontare, attraverso interviste, il vissuto intenso di donne, ma anche di alcuni uomini, appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo e non solo. Nella prima puntata la, reduce dall’insuccesso di Seconda Linea, ospiterà la cantante Arisa e l’attrice Rosalinda Celentano. Nei successivi appuntamenti, la donna si confronterà inoltre con Bianca Berlinguer, padrona di casa di ...

ApotadiMileto : @Lucrezi97533276 Forse ha ancora problemi irrisolti ed ha bisogno di aiuto? - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Nella nuova edizione di #Belve, che approda nella seconda serata di Rai 2, Francesca Fagnani intervisterà anche la Signo…

Nelle edizioni disu NoveFagnani ha parlato, fra le altre, nelle interviste a tu per tu con Giorgia Meloni, Adriana Faranda, Simona Ventura, Daniela Santanché, Paola Turci, ...La nuova coalizione composta da Valentina, Angela, Gilles,e Andrea è accusata di essersi ... considerando gli avversari un branco diche se la prende con i più deboli. A difesa dei ...Donne forti e decise, che hanno giocato all'attacco: persone coraggiose e a volte spregiudicate "che non hanno paura di portare in luce anche le proprie ombre, capaci di mettersi in gioco". (ANSA)