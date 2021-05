Lazio, Immobile: “Dobbiamo crescere, lottiamo sempre per la sesta posizione” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Bisogna crescere mentalmente, perché a sprazzi la Lazio è la migliore squadra in Italia per gioco e qualità. Siamo sempre lì a lottare per la sesta, settima posizione, ti aggrappi e non va bene”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, autore del gol che ha regalato la vittoria all’ultimo istante contro il Parma. “Una società come la Lazio deve lottare tutti gli anni per stare in Champions – ha analizzato la punta biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – per poter crescere, anche a livello economico: dà visibilità ai calciatori e soldi al club. Per fare uno step e stare al passo con le grandi, bisogna concentrarsi”, ha concluso Immobile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Bisognamentalmente, perché a sprazzi laè la migliore squadra in Italia per gioco e qualità. Siamolì a lottare per la, settima, ti aggrappi e non va bene”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della, Ciro, autore del gol che ha regalato la vittoria all’ultimo istante contro il Parma. “Una società come ladeve lottare tutti gli anni per stare in Champions – ha analizzato la punta biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – per poter, anche a livello economico: dà visibilità ai calciatori e soldi al club. Per fare uno step e stare al passo con le grandi, bisogna concentrarsi”, ha concluso. SportFace.

