L’annuncio del vip italiano | “Ho un tumore e devo operarmi urgentemente”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo scrittore Fulvio Abbate dovrà essere operato per unalla mandibola. Il 64enne era stato già operato due anni fa per lo stesso problema. Non c’è pace per lo scrittore Fulvio Abbate. L’uomo dovrà essere nuovamente operato per il ritorno delalla mandibola. Egli era stato già operato due anni fa per lo stesso problema. Queste le sue parole sui social: “Come alcuni amici sanno, da qualche anno soffro di unalla mandibola, si è ripresentato, nei prossimi giorni dovrò essere nuovamente in sala operatoria. Grazie per la vostra cara attenzione, vi voglio tutti bene, speriamo sia l’ultima”. Lo scrittore 64enne è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Qui ha pubblicato un selfie sul suo profilo Facebook, scrivendo: “Ricomincia l’avventura…”. Fulvio Abbate dovrà essere nuovamente operato per un ...