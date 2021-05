“Istantanee e tabù” | la collezione tributo a Rino Gaetano sarà pubblicata il 25 giugno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “” è il titolo della prestigiosadi, realizzata in collaborazione con Anna ed Alessandro, che verràil 25per a distanza di 40 dalla scomparsa dell’artista avvenuta in un incidente stradale il 21981. È già disponibile in preorder nei formati quadruplo LP nero 180 gr in edizione limitata numerata(con 40 brani), doppio LP in pasta colorata (con 20 brani) e doppio CD (con 37 brani), tutti arricchiti da un libretto curato da Paolo Maio. La copertina è stata realizzata da Nazario Graziano. La tracklist (diversa per ogni versione) ricostruisce un percorso musicale ponderato delle canzoni più rappresentative estratte dai sei album in studio ...