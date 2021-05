Inter - Roma 0 - 0 Live: Brozovic porta in vantaggio i nerazzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo 11 minuti Inter in vantaggio con Brozovic. Darmian crossa dalla destra e trova il croato al limite dell'area: Fuzato preso in controtempo e battuto, 1 - 0. Big match a San Siro, con l'Inter che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo 11 minutiincon. Darmian crossa dalla destra e trova il croato al limite dell'area: Fuzato preso in controtempo e battuto, 1 - 0. Big match a San Siro, con l'che ...

Advertising

Inter : ?? | 2004/05 ?? @A10imperador vs Sinisa ?? Chi dei due ha poi deciso la partita con una doppietta su punizione? ??… - Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Roma 2-0, rete di Vecino M. (INT) - karaeng_didik : RT @goalsworld2: Inter Milan vs Roma - BillyWhiz : Celta V 1-0 Getafe Huesca 1-0 A-Bilbao Atalanta 1-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter 2-1 Roma Lazio 0-0 Parma Samp… -