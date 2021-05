In arrivo su Netflix il dramma che farà emozionare anche i più gelidi di cuore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il gigante dello streaming Netflix è pronto per stupire, ancora una volta, i suoi abbonati con uno dei film più commoventi del catalogo. Vediamo di cosa si tratta. Sarà un’estate strappalacrime per chi decidesse di guardare il nuovo film di Netflix. Infatti, la piattaforma streaming ha rilasciato il trailer della nuova opera cinematografica che preannuncia Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il gigante dello streamingè pronto per stupire, ancora una volta, i suoi abbonati con uno dei film più commoventi del catalogo. Vediamo di cosa si tratta. Sarà un’estate strappalacrime per chi decidesse di guardare il nuovo film di. Infatti, la piattaforma streaming ha rilasciato il trailer della nuova opera cinematografica che preannuncia

Advertising

ladramarmellate : RT @NetflixIT: La storia di chi ha riscritto le regole della moda. Ewan McGregor è HALSTON, una miniserie Netflix in arrivo il 14 maggio. h… - Cinepazzia : LUPIN Parte 2 è in arrivo su Netflix il prossimo 11 giugno ?? - harry_james : In Giappone estese le restrizioni fino al 31 maggio a causa della pandemia di covid-19, cinema chiusi in 6 prefettu… - Screenweek : In Giappone estese le restrizioni fino al 31 maggio a causa della pandemia di covid-19, cinema chiusi in 6 prefettu… - ciakmag : Iperviolenza, dark humour e un tocco di innocenza... Se vi siete persi il #trailer di #lovedeathandrobots vol. 2 pr… -