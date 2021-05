Il Siviglia stende il Valencia | Monchi a - 3 dall' Atletico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia stende

Corriere dello Sport.it

(Spagna) - Al Ramón Sánchez Pizjuán dii padroni di casa battono di misura ( 1 - 0 ) il Valencia e restano in scia alle contendenti della Liga. A decidere l'anticipo della 36ª giornata è stato il marocchino Youssef En - Nesyri : ...... dopo le tre vittorie con ile quella persa proprio sulla panchina dell Arsenal nel 2019. ... 2 - 1 del Villarreal sull Arsenal 29/04/2021 A 18:49 Liga Griezmannil Villarreal: Barca a - ...La 36ª giornata della Liga si apre col successo di misura per 1-0 dei "Los Hispalenses" grazie al gol nel secondo tempo di En-Nesyri ...Il Real Madrid non va oltre il 2-2 contro il Siviglia e non risponde all'assist dell'Atletico Madrid. Lo United vince e rinvia la festa del City mentre il PSG pareggia col RennesUna domenica che ...