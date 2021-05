Gregorio Paltrinieri oro nella 5 km agli Europei | “Ho dato spallate | è incredibile Le critiche? Se faccio una cosa…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ha vinto la meda d’oro5 km degli2021 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse carpigiano è stato impeccabile al Lupa Lake di Budapest e ha toccato la piastra in prima posizione, mettendo così un sigillo di lusso in acque libere. Il 26enne, Campione Olimpico sui 1500 metri, si è reso protagonista di un micidiale rush finale: negli ultimi 300 metri ha alzato il ritmo della sua azione, ha sfoderato tutta la sua proverbiale potenza e ha sverniciato gli avversari con una disinvoltura davvero sbalorditiva. L’azzurro ha dimostrato di essere in eccellente forma e di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo per giganteggiare sia in vasca (800 e 1500 metri) che nel fondo. La distanza a cinque cerchi è la 10 km (che si disputerà domani in questa rassegna continentale), ma il ...