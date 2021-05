Giro d’Italia 2021, fratture multiple alle costole e alla clavicola per Mikel Landa (Di mercoledì 12 maggio 2021) fratture multiple alle costole e alla clavicola. E’ questo il referto dei medici dell’ospedale di Riccione che hanno preso in cura Mikel Landa. Il ciclista spagnolo è caduto in maniera rocambolesca nel corso della quinta tappa del Giro d’Italia 2021 da Modena a Cattolica. Mentre il gruppo stava attraversando uno spartitraffico, segnalato da un addetto, Joe Dombrowski ha fatto una manovra azzardata tagliando la carreggiata da sinistra a destra e impattando contro l’addetto. Nella caduta il ciclista della UAE Team Emirates ha colpito Landa che è finito per terra. Le sue condizioni sono apparse sin da subito abbastanza gravi. Il ciclista della Bahrain Victorious non si è più rialzato. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021). E’ questo il referto dei medici dell’ospedale di Riccione che hanno preso in cura. Il ciclista spagnolo è caduto in maniera rocambolesca nel corso della quinta tappa delda Modena a Cattolica. Mentre il gruppo stava attraversando uno spartitraffico, segnalato da un addetto, Joe Dombrowski ha fatto una manovra azzardata tagliando la carreggiata da sinistra a destra e impattando contro l’addetto. Nella caduta il ciclista della UAE Team Emirates ha colpitoche è finito per terra. Le sue condizioni sono apparse sin da subito abbastanza gravi. Il ciclista della Bahrain Victorious non si è più rialzato. ...

