Gasperini: «I discorsi sullo scudetto sono poesia. Sulla corsa Champions…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni. corsa CHAMPIONS – «Dalla matematica non si scappa, con altri tre punti siamo in Champions League ma dobbiamo capire dove farli. Siamo responsabili del nostro destino nelle prossime due partite. Stiamo sempre con i piedi per terra, questa è una delle nostre caratteristiche: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato e poi ci sarà una Champions League da conquistare. Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo». COPPA ITALIA – «Prima pensiamo alla partita al Genoa e poi alla partita di Coppa Italia. In ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni.CHAMPIONS – «Dalla matematica non si scappa, con altri tre punti siamo in Champions League ma dobbiamo capire dove farli. Siamo responsabili del nostro destino nelle prossime due partite. Stiamo sempre con i piedi per terra, questa è una delle nostre caratteristiche: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato e poi ci sarà una Champions League da conquistare. Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo». COPPA ITALIA – «Prima pensiamo alla partita al Genoa e poi alla partita di Coppa Italia. In ...

