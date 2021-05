Fiducia, Conte tallona Draghi Grillo ultimo con Renzi. Di' la tua (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore Giuseppe Conte di un solo punto. E' il dato principale del sondaggio sulla Fiducia nei leader politici dell'Istituto Piepoli (realizzato il 10 maggio, 500 casi e metodologia Cati-Cawi) e pubblicato da Affaritaliani.it. Rispetto ai dati del 3 maggio, il Capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62%, in... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mariobatte il suo predecessore Giuseppedi un solo punto. E' il dato principale del sondaggio sullanei leader politici dell'Istituto Piepoli (realizzato il 10 maggio, 500 casi e metodologia Cati-Cawi) e pubblicato da Affaritaliani.it. Rispetto ai dati del 3 maggio, il Capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62%, in... Segui su affaritaliani.it

