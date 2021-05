Advertising

NoiNotizie : Erri De Luca con i manifestanti tarantini a Roma per lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico… - 672Cilia : RT @PaolaToogoodxme: 'Se mi permettete, dottor De Luca, qui state peccando di superbia.' 'Se mi permettete, io la chiamo decenza.' Erri D… - FedorHome : RT @PaolaToogoodxme: 'Se mi permettete, dottor De Luca, qui state peccando di superbia.' 'Se mi permettete, io la chiamo decenza.' Erri D… - feltrinellied : RT @PaolaToogoodxme: 'Se mi permettete, dottor De Luca, qui state peccando di superbia.' 'Se mi permettete, io la chiamo decenza.' Erri D… - alhanda : RT @PaolaCorb: 'Nessuna geometria ha ricavato la formula dell’uovo. Per il cerchio, la sfera c’è il pigreco, ma per la figura perfetta dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Erri Luca

Nuova Irpinia

Non si ripara niente dopo il danno. Si può solo rinunciare a rifarlo.DeE allora? Come possiamo difenderci da pericoli che spesso non conosciamo e certamente non vediamo quando portiamo in tavola un alimento? Si conclude così il libro di Riccardo Quintili, ...Però come inde, uno degli autori preferiti della poetessa siculo - milanese (e il pensiero va a 'Due' ma non solo), l'amore qualunque esso sia, nella poesia di Loredana Vairo vince sempre, ...Erri De Luca con i manifestanti tarantini a Roma per lo spegnimento dell’area a caldo del siderurgico Sit-in di due giorni in attesa della sentenza del Consiglio di Stato ...Il presidente Luca Fialdini esprime solidarietà alla 23enne e chiede di aumentare il livello di sicurezza della campagna vaccinale “Il nostro ente, con ...